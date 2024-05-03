МИД РФ назвал плачевной ситуацию со свободой СМИ на Западе

Известно также о гибели ряда российских журналистов на Украине, отметили в МИДе. В частности, в апреле в зоне спецоперации погиб военкор «Известий» Семен Еремин. Ранее жертвами Киева также стали журналисты Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Ростислав Журавлев и Борис Максудов. В российском ведомстве обратили внимание, что Москва так и не услышала реакции со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле.