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МИД РФ назвал плачевной ситуацию со свободой СМИ на Западе

Ведомости

Ситуация со свободой СМИ в западных странах плачевная, поскольку так называемые демократические государства уничтожают любые «очаги инакомыслия». Об этом говорится в заявлении МИД РФ ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая.

«В этот памятный для мировых СМИ день вновь обращаем внимание на плачевную ситуацию с обеспечением свободы выражения мнений и равного доступа к информации в странах «коллективного Запада». В нарушение всех международных обязательств т. н. демократические страны продолжают уничтожать любые очаги инакомыслия», – сказано в сообщении.

Российский МИД обратил внимание на дело журналиста-расследователя Джулиана Ассанжа и на отсутствие реакции на гибель журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Также ведомство указало на гонения на российских журналистов в прибалтийских республиках и Молдавии.

Известно также о гибели ряда российских журналистов на Украине, отметили в МИДе. В частности, в апреле в зоне спецоперации погиб военкор «Известий» Семен Еремин. Ранее жертвами Киева также стали журналисты Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Ростислав Журавлев и Борис Максудов. В российском ведомстве обратили внимание, что Москва так и не услышала реакции со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле.

В МИД РФ заявили, что Всемирный день печати постепенно вырождается, и добавили, что ситуация может измениться при условии честного взгляда на свободу СМИ и безопасность журналистов.

Российские власти ранее неоднократно критиковали действия Запада в отношении российской прессы за рубежом. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти ЕС пытаются ограничить любые источники информации, которые не действуют в рамках «информационного мейнстрима» и пытаются освещать события с разных сторон. Он добавил, что такая политика противоречит идеалам свободной прессы.

Западные же страны регулярно говорят о «российской пропаганде» и заявляют о попытках России манипулировать информацией. С начала спецоперации несколько российских СМИ попали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. В ЕС, Великобритании, Австрии и Канаде приостановили вещание Sputnik и RT. Также ограничения YouТube коснулись RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

Новости СМИ2
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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