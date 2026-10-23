«Чудо-Юдо»: «Уэнздей» у нас дома

«Чудо-Юдо»: «Уэнздей» у нас домаСоздатели «По щучьему велению» сняли самое настоящее Young Adult фэнтези
Фоновая усталость от киносказок, видимо, будет только нарастать – околофольклорные релизы расписаны на три года вперед, и при таком потоке средний уровень будет опускаться все ниже. Но иной раз скепсис лучше отставить в сторону – иначе высок риск упустить что-то вроде «Чуда-Юда», одного из самых обаятельных российских релизов года. И это даже не совсем сказка, если уж начистоту, – хотя некоторые атрибуты присутствуют.
Разводится пара чародеев – Черногор (карьера Сергея Безрукова переживает новый взлет – в прошлом году был хит «Август», только что закончился сериал «Трудно быть богом») и Болотница (Виктория Исакова как всегда хороша в роли инфернальных барышень). Оба виртуозно доводят друг друга до белого каления, так что разойтись – действительно, наверное, лучшее решение. Но от их разборок страдает дочь Отрада (София Лопунова из «Обнальщика»), и масштаб травмы стал ясен лишь с годами – в день своего 18-летия девушка узнает, что не унаследовала волшебной силы папы и мамы. Она сама отказалась от суперспособностей, когда ребенком обиделась на вечно ссорящихся родителей.