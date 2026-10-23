«Чудо-Юдо»: «Уэнздей» у нас дома

Разводится пара чародеев – Черногор (карьера Сергея Безрукова переживает новый взлет – в прошлом году был хит «Август», только что закончился сериал «Трудно быть богом») и Болотница (Виктория Исакова как всегда хороша в роли инфернальных барышень). Оба виртуозно доводят друг друга до белого каления, так что разойтись – действительно, наверное, лучшее решение. Но от их разборок страдает дочь Отрада (София Лопунова из «Обнальщика»), и масштаб травмы стал ясен лишь с годами – в день своего 18-летия девушка узнает, что не унаследовала волшебной силы папы и мамы. Она сама отказалась от суперспособностей, когда ребенком обиделась на вечно ссорящихся родителей.