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Байден заявил о рассмотрении просьбы закрыть дело против Ассанжа

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос прекращения преследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.  Об этом пишет газета The Washington Times.

Издание уточняет, что Австралия в последние месяцы усилила давление на Вашингтон и Лондон с целью возвращения австралийского гражданина на Родину.

«Мы рассматриваем это», – сказал Байден журналистам в Белом доме, когда его спросили о запросе Австралии.

20 марта минюст США заявил, что рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией. Это открыло бы возможность заключения сделки, которая в конечном итоге приведет к его освобождению из британской тюрьмы. Высокий суд Англии и Уэльса 26 марта отказался немедленно экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию десятков тысяч секретных документов американского правительства.

Власти США пытаются добиться выдачи основателя WikiLeaks с момента его задержания в 2019 г. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.

52-летний Ассанж с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа при этом все равно задержали в Великобритании, но отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он смог прожить в посольстве несколько лет, но затем эквадорские власти решили сдать его британской полиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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