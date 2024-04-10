Байден заявил о рассмотрении просьбы закрыть дело против Ассанжа
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос прекращения преследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет газета The Washington Times.
Издание уточняет, что Австралия в последние месяцы усилила давление на Вашингтон и Лондон с целью возвращения австралийского гражданина на Родину.
«Мы рассматриваем это», – сказал Байден журналистам в Белом доме, когда его спросили о запросе Австралии.
20 марта минюст США заявил, что рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией. Это открыло бы возможность заключения сделки, которая в конечном итоге приведет к его освобождению из британской тюрьмы. Высокий суд Англии и Уэльса 26 марта отказался немедленно экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию десятков тысяч секретных документов американского правительства.
Власти США пытаются добиться выдачи основателя WikiLeaks с момента его задержания в 2019 г. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.
52-летний Ассанж с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа при этом все равно задержали в Великобритании, но отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он смог прожить в посольстве несколько лет, но затем эквадорские власти решили сдать его британской полиции.