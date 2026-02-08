Газета
Глава аппарата британского премьера подал в отставку из-за дела Эпштейна

Ведомости

Глава аппарата британского премьер-министра Кира Стармера Морган Максуини подал в отставку, взяв на себя полную ответственность за спорное назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США. Об этом сообщает The Guardian.

Отставка Максуини стала следствием растущего политического скандала. Он разгорелся после публикации переписки, подтверждающей длительные связи Мандельсона с осужденным Джеффри Эпштейном.

В своем заявлении Максуини назвал решение о назначении Мандельсона ошибкой, нанесшей ущерб доверию к правительству, и заявил, что «единственным достойным выходом» для него является уход.

«В публичной жизни ответственность должна приниматься тогда, когда это важнее всего», – подчеркнул он.

При этом экс-глава аппарата выразил полную поддержку Стармеру и заявил, что будет продолжать поддерживать курс премьер-министра. Он также призвал почтить память жертв Эпштейна и кардинально реформировать систему проверок кандидатов на высокие государственные посты.

Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. Поводом для отставки стала публикация деталей его личной переписки с Эпштейном, в которой Мандельсон именовал его своим «лучшим другом», сообщала The Guardian.

Британская полиция начала расследование 3 февраля после получения сведений о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации Эпштейну. Представители полиции уточнили, что экс-посол не был задержан и в настоящее время ведется дознание по данному факту. В резиденциях Мандельсона прошли обыски.

