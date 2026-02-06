Газета
Политика

Полиция обыскивает дома бывшего британского посла в США из-за дела Эпштейна

Ведомости

Британская полиция проводит обыски в домах бывшего посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона в связи с делом финансиста Джефри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях, сообщает BBC.

Расследование началось 3 февраля после предположений, что Мандельсон передал конфиденциальную правительственную информацию Эпштейну. Полиция сообщила, что экс-посол не был арестован, продолжается дознание.

Издание пишет, что, по словам самого Мандельсона, он не совершал преступлений и не руководствовался финансовой выгодой.

Действия бывшего посла квалифицируются как должностное преступление, максимальное наказание за которое – пожизненное заключение, сообщает BBC. На практике сроки тюремного заключение редко превышают 10 лет.

4 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Мандельсон будет исключен из Тайного совета короля. Он заявил, что посол неоднократно лгал чиновникам о своих отношениях с Эпштейном и предал страну, парламент и партию.

Мандельсона освободили от должности посла 11 сентября 2025 г. после того, как стали известны детали его переписки с Эпштейном, в которой экс-посол называет его «лучшим другом», сообщала The Guardian. Дипломат неоднократно приносил извинения за это.

