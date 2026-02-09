Bloomberg: Стармер размышлял об отставке из-за ухода главы своего аппарата
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько дней размышлял, сможет ли он продолжать работу без главы аппарата Моргана Максуини, подавшего в отставку 8 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Агентство пишет, что и союзники, и противники Стармера понимают, что фактически это он назначил послом Великобритании в США Питера Мандельсона, которого отстранили от должности из-за его фигурирования в документах финансиста Джефри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях.
Чиновники канцелярии премьера готовились к тому, что министры кабинета в частном порядке посоветуют Стармеру уйти в отставку, пригрозив увольнениями. Один из помощников министра кабинета заявил агентству, что шансы на то, что премьер продержится до конца недели, составляют 50 на 50.
Максуини подал в отставку 8 февраля. Он взял на себя полную ответственность за спорное назначение Мандельсона послом Великобритании в США.
Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. 3 февраля после получения сведений о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации Эпштейну британская полиция начала расследование. Представители полиции уточнили, что экс-посол не был задержан и в настоящее время ведется дознание по данному факту. В резиденциях Мандельсона прошли обыски.