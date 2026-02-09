Bloomberg: Стармер размышлял об отставке из-за ухода главы своего аппарата

Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. 3 февраля после получения сведений о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальной правительственной информации Эпштейну британская полиция начала расследование. Представители полиции уточнили, что экс-посол не был задержан и в настоящее время ведется дознание по данному факту. В резиденциях Мандельсона прошли обыски.