Армения отдаст «Маршрут Трампа» в аренду США на 49 лет за 74% доли в проекте

Ведомости

Армения предоставит США контроль над новым международным транспортным коридором «Путь Трампа» (TRIPP) на 49 лет, получив 74% доли в проекте. Об этом сообщается на сайте МИД Армении со ссылкой на документ.

Соглашение, опубликованное после встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне, определяет «рамки реализации амбициозного инфраструктурного проекта». Его цель – создать беспрепятственный мультимодальный транзитный коридор через территорию Армении, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой и станет звеном Транскаспийского торгового маршрута.

Согласно документу, для реализации проекта будет создана Компания развития TRIPP с контрольным пакетом акций у США и с сохранением за Арменией права вето по основополагающим вопросам. Армения намерена предложить США 74% доли в Компании развития TRIPP и сохранить 26% доли за собой. Ожидается, что это партнерство продлится 49 лет на начальный срок с правом застройки. Также ожидается, что сотрудничество будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительной доли собственности, увеличив ее долю до 49%.

16 декабря 2025 г. МИД РФ сообщали, что Москва готова обсудить с Арменией участие в проекте «Маршрут Трампа».

