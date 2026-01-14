Армения отдаст «Маршрут Трампа» в аренду США на 49 лет за 74% доли в проекте

Согласно документу, для реализации проекта будет создана Компания развития TRIPP с контрольным пакетом акций у США и с сохранением за Арменией права вето по основополагающим вопросам. Армения намерена предложить США 74% доли в Компании развития TRIPP и сохранить 26% доли за собой. Ожидается, что это партнерство продлится 49 лет на начальный срок с правом застройки. Также ожидается, что сотрудничество будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительной доли собственности, увеличив ее долю до 49%.