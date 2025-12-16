Газета
МИД: Россия готова обсудить с Ереваном участие в проекте «Маршрут Трампа»

Москва готова обсудить с Ереваном участие в проекте «Маршрут Трампа» (TRIPP, участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении). Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

«Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Калугин отметил, что российская Южно-Кавказская железная дорога (дочерняя структура РЖД) обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении, в регионе используется российская железнодорожная колея. Кроме того, следует учитывать фактор членства Армении в ЕАЭС.

Какова вероятность открытия «маршрута Трампа» на Кавказе

«Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) был предложен президентом США Дональдом Трампом в августе этого года. Ожидается, что в Армении будет зарегистрирована совместная армяно-американская компания TRIPP Company для реализации транспортного проекта.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил летом, что Москва готова поддержать Армению в реализации планов по созданию транспортного коридора с Азербайджаном, если Ереван сочтет это необходимым.

