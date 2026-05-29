Армения заявила о намерении продолжать работу в ЕАЭС

Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

«Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС», – сказал он.

Армения в ЕАЭС

В последние месяцы власти Армении неоднократно заявляли о намерении развивать отношения с Евросоюзом, при этом подчеркивая отсутствие планов по выходу из ЕАЭС. В Москве, в свою очередь, неоднократно указывали, что членство в ЕС и участие в ЕАЭС несовместимы, однако отмечали, что Ереван пока сохраняет членство в союзе и продолжает участвовать в его работе. На саммите ЕАЭС в Астане армянская сторона представлена на рабочем уровне.

27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Европейским союзом (ЕС). По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор. Пашинян также раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, поскольку хорошо понимает преимущества участия в объединении. По его словам, речь идет о нулевых таможенных пошлинах, гармонизированных стандартах и свободном движении товаров между странами союза. Оверчук также отметил, что дискуссия о вступлении Армении в ЕС создает неопределенность для инвесторов.

