Главная / Политика /

Песков допустил возможность разговора Путина и вице-премьера Армении

Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Армении Мгер Григорян могут переговорить, если сочтут нужным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельной встречи не запланировано, но если они захотят – они прекрасно могут поговорить», – сказал Песков журналистам.

29 мая в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета – сначала в узком, затем в расширенном составе. Кроме Путина в нем примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также Григорян. В расширенном составе к заседанию подключатся представители государств – наблюдателей ЕАЭС: президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности Ирана.

На заседании заслушают доклады о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. и о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг, а также об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая. На следующий день прошли российско-казахстанские переговоры. В ходе расширенных переговоров Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». По итогам стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.

