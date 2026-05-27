Что Песков и Оверчук сказали о будущем участии Армении в ЕАЭС

Отвечая на вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией, Песков заявил, что ему «не известно ничего про денонсацию». Он отметил, что льготные цены на российский газ являются вкладом Москвы в развитие Армении. «Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ», – сказал он.