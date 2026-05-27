Политика

Что Песков и Оверчук сказали о будущем участии Армении в ЕАЭС

Ереван предупредили об экономических последствиях европейского выбора
Татьяна Мозолевская
Александр Астафьев / ТАСС
Армения остается участником ЕАЭС и примет участие в саммите объединения в Астане 28–29 мая на рабочем уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений о возможном сближении Еревана с Европейский союзом.

Песков также отметил, что членство в ЕС для многих стран остается «несбывшейся мечтой», приведя в пример Турцию, которой десятилетиями обещают вступление в Евросоюз. «Уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается», – сказал представитель Кремля.

По его словам, Армении следует оценивать реальные преимущества евроинтеграции и сопоставлять их с выгодами участия в ЕАЭС. Песков подчеркнул, что Москва видит конкретные дивиденды, которые армянская экономика получает от членства в союзе.

Отвечая на вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией, Песков заявил, что ему «не известно ничего про денонсацию». Он отметил, что льготные цены на российский газ являются вкладом Москвы в развитие Армении. «Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ», – сказал он.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, в свою очередь, заявил, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, поскольку хорошо понимает преимущества участия в объединении. По его словам, речь идет о нулевых таможенных пошлинах, гармонизированных стандартах и свободном движении товаров между странами союза. Оверчук также отметил, что дискуссия о вступлении Армении в ЕС создает неопределенность для инвесторов.

Он также сообщил, что в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане между президентом РФ Владимиром Путиным и вице-премьером Армении Мгером Григоряном встречи не планируется. Песков также отмечал, что встречи Путина и премьер-министра Никола Пашиняна не будет в ближайшее время, поскольку они недавно встречались.

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в создании напряженности в отношениях с Москвой – ни в политическом диалоге, ни в экономической сфере, ни в рамках многостороннего взаимодействия.

25 апреля Песков заявил, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Песков также сообщил, что вопрос дальнейшего внешнеполитического курса Армении остается открытым. Он напомнил о переговорах Путина и Пашиняна, в ходе которых армянский премьер заявлял о намерении сохранить членство страны в ЕАЭС и параллельно развивать отношения с Европейским союзом. 

