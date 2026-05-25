Песков назвал Россию и Армению друзьями

Песков назвал Россию и Армению друзьямиСтраны продолжают диалог в рамках ЕАЭС
Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, друзья ли Москва и Ереван сейчас, представитель Кремля сказал: «Безусловно».
«Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов в ЕАЭС», – добавил он.
Песков также напомнил, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин посетит Астану, где примет участие в мероприятиях по линии ЕАЭС. По словам представителя Кремля, по предварительной информации премьер-министр Армении Никол Пашинян может пропустить встречу из-за избирательной кампании. При этом Москва рассчитывает, что армянская сторона в том или ином формате присоединится к работе мероприятия, продолжая свое членство в ЕАЭС.
Песков также сообщил, что вопрос дальнейшего внешнеполитического курса Армении остается открытым. Он напомнил о переговорах Путина и Пашиняна, в ходе которых армянский премьер заявлял о намерении сохранить членство страны в ЕАЭС и параллельно развивать отношения с Европейским союзом. По словам представителя Кремля, Пашинян также говорил о возможности принятия окончательного решения по этому вопросу через референдум.
Представитель Кремля также отметил, что Армения получает российские энергоресурсы по «весьма привлекательным и более чем льготным» ценам. По его словам, аналогичные условия недоступны участникам других интеграционных объединений, где действует рыночное ценообразование.
Кроме того, Песков в ходе брифинга заявил, что в Армении есть политические силы, выступающие за дальнейшее углубление интеграции с Россией. По его словам, такой подход «импонирует» Москве.