Путин на следующей неделе посетит Казахстан с госвизитом

Путин на следующей неделе посетит Казахстан с госвизитомВ Астане пройдет саммит Евразийского экономического союза
Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан на следующей неделе, пишут «Вести». Российский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане.
В феврале Путин в ходе телефонного разговора принял приглашение своего коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершить государственный визит в республику. Тогда же он подтвердил свое участие в саммите Евразийского экономического союза.
Приглашение от Токаева поступило Путину еще в ноябре 2025 г., когда Токаев прилетел в Москву с двухдневным визитом.
9 мая Путин на встрече с журналистами в Кремле заявил, что Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в ЕАЭС. Если Ереван выберет первый вариант, то в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения сделает свой выбор, когда настанет момент. Премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что решение о выходе из Евразийского экономического союза не будет внезапным.