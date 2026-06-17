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Россельхознадзор: ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

Ведомости

Ограничения на поставки ряда продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с выявленными нарушениями и не имеют политической подоплеки. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, ведомство основывается на результатах лабораторных исследований и данных о нарушениях при поставках продукции.

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом», – отметил Данкверт.

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Политика / Международные отношения

Глава Россельхознадзора также указал на проблемы с системой контроля качества в Армении. По его словам, в стране работает большое число фермеров, однако отсутствуют эффективные механизмы кооперации и внутреннего надзора. В результате продукция формируется в крупные партии, а проверка каждой поставки на границе становится затруднительной.

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.

С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через территорию России в другие страны ЕАЭС. Ведомство объяснило это систематическим выявлением карантинных объектов. В июне специалисты зафиксировали три случая обнаружения капрового жука в партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении.

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