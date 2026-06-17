Россельхознадзор: ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через территорию России в другие страны ЕАЭС. Ведомство объяснило это систематическим выявлением карантинных объектов. В июне специалисты зафиксировали три случая обнаружения капрового жука в партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении.