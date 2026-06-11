Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции из Армении

Ограничен будет и транзит через РФ в государства – члены ЕАЭС
Ведомости

С 12 июня 2026 г. Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Мера касается и транзита через Россию в государства – члены ЕАЭС, говорится в сообщении ведомства.

Решение было принято из-за систематических выявлений карантинных объектов. С мая служба поэтапно ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции. Она также не раз направляла армянской стороне сведения о нарушении поставок. Но в июне было обнаружено три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о недостаточном контроле со стороны армянского уполномоченного органа и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации.

Действие запрета продлится до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. По мнению Россельхознадзора, неэффективность деятельности армянских ведомств, связанной с карантином и защитой растений, угрожает фитосанитарному благополучию России и ЕАЭС.

1 июня Россельхознадзор информировал, что со 2 июня Армения должна прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в РФ. С 21 по 27 мая специалисты ведомства инспектировали армянские рыбоперерабатывающие предприятия и посетили хозяйства по разведению и содержанию форели. Примерно 50% предприятий отказались от проверки. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал ТАСС, что Россия увеличила импорт рыбы из других стран, чтобы заместить поставки из Армении.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её