Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции из АрменииОграничен будет и транзит через РФ в государства – члены ЕАЭС
С 12 июня 2026 г. Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Мера касается и транзита через Россию в государства – члены ЕАЭС, говорится в сообщении ведомства.
Решение было принято из-за систематических выявлений карантинных объектов. С мая служба поэтапно ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции. Она также не раз направляла армянской стороне сведения о нарушении поставок. Но в июне было обнаружено три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о недостаточном контроле со стороны армянского уполномоченного органа и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации.
Действие запрета продлится до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. По мнению Россельхознадзора, неэффективность деятельности армянских ведомств, связанной с карантином и защитой растений, угрожает фитосанитарному благополучию России и ЕАЭС.
1 июня Россельхознадзор информировал, что со 2 июня Армения должна прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в РФ. С 21 по 27 мая специалисты ведомства инспектировали армянские рыбоперерабатывающие предприятия и посетили хозяйства по разведению и содержанию форели. Примерно 50% предприятий отказались от проверки. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал ТАСС, что Россия увеличила импорт рыбы из других стран, чтобы заместить поставки из Армении.