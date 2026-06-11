Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции из Армении

Решение было принято из-за систематических выявлений карантинных объектов. С мая служба поэтапно ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции. Она также не раз направляла армянской стороне сведения о нарушении поставок. Но в июне было обнаружено три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о недостаточном контроле со стороны армянского уполномоченного органа и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации.