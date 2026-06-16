ЦБ Армении оценил, во сколько стране обойдется запрет на поставки в Россию

31 мая «Ведомости» сообщали, что Армения потеряла почти весь зарубежный рынок сбыта клубники после того, как Россия с 30 мая ограничила ввоз плодоовощной продукции из республики; в 2025 г. 97% экспорта армянской клубники ($13,25 млн из $13,65 млн) приходилось на Россию. 5 июня эксперты отметили, что Армения не сможет оперативно заменить российский рынок экспорта в случае разрыва торговых связей, поскольку Россия занимает более трети товарооборота республики (36% в 2025 г.), а для ряда товаров российский рынок остается почти безальтернативным.