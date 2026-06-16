ЦБ Армении оценил, во сколько стране обойдется запрет на поставки в Россию
Ограничения на экспорт армянской продукции в Россию могут привести к сокращению ВВП республики на 2%, заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян на пресс-конференции 16 июня, передает News.am. По его словам, доходы от наиболее уязвимых отраслей в структуре ВВП составляют примерно 1,5–2%.
«Наш общий товарный экспорт в Россию составляет около 6% ВВП, но проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности, поэтому при негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2%», – сказал Галстян.
По его оценке, в случае если диверсифицировать рынки не удастся, воздействие на инфляцию может выразиться в увеличении предложения внутри Армении, что приведет к дефляционным явлениям, в частности по овощам, минеральной воде, алкогольным напиткам и косточковым плодам.
С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в страны ЕАЭС. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов: в июне обнаружено три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении. Ограничения коснулись также томатов, огурцов, перца, зелени, клубники, цветов, продукции коньячных заводов и минеральной воды «Джермук»
31 мая «Ведомости» сообщали, что Армения потеряла почти весь зарубежный рынок сбыта клубники после того, как Россия с 30 мая ограничила ввоз плодоовощной продукции из республики; в 2025 г. 97% экспорта армянской клубники ($13,25 млн из $13,65 млн) приходилось на Россию. 5 июня эксперты отметили, что Армения не сможет оперативно заменить российский рынок экспорта в случае разрыва торговых связей, поскольку Россия занимает более трети товарооборота республики (36% в 2025 г.), а для ряда товаров российский рынок остается почти безальтернативным.