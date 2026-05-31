Политика

Армения лишится почти всего экспорта клубники при потере российского рынка

Ведомости

Армения потеряла почти весь зарубежный рынок сбыта клубники после того, как Россия с 30 мая ограничила ввоз плодоовощной продукции из республики, сообщают «РИА Новости». По данным платформы ООН Comtrade, в 2025 г. Ереван экспортировал ягоды на $13,65 млн, из которых $13,25 млн (97%) пришлись на Россию. Остальные небольшие партии ушли в ОАЭ, Катар и Казахстан.

Россельхознадзор ввел временные ограничения из-за системных нарушений фитосанитарных норм: с начала года при ввозе армянской продукции выявлен 181 случай заражения карантинными объектами. Инспекция 21–27 мая подтвердила нарушения в тепличных комплексах, а армянская сторона не приняла мер по ранее выданным предписаниям.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что отказ от армянских овощей и фруктов не станет проблемой для российского рынка – объемы могут быть замещены поставками из других стран и внутренним производством. При этом он признал, что для самой Армении потеря рынка будет чувствительной.

Ограничения коснулись не только клубники, но и томатов, огурцов, перца, зеленных культур, а также цветов, продукции нескольких коньячных заводов и минеральной воды «Джермук». Меры были приняты на фоне осложнения двусторонних отношений из-за сближения Армении с Евросоюзом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал премьер-министра Никола Пашиняна «циничным» за использование дешевого российского газа на фоне антироссийской риторики.

