Армения лишится почти всего экспорта клубники при потере российского рынка

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что отказ от армянских овощей и фруктов не станет проблемой для российского рынка – объемы могут быть замещены поставками из других стран и внутренним производством. При этом он признал, что для самой Армении потеря рынка будет чувствительной.