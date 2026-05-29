Решетников: отказ от овощей из Армении не станет проблемой для российского рынка

С начала года при ввозе армянской плодоовощной продукции выявлен уже 181 случай заражения карантинными объектами, говорится в сообщении ведомства. Инспекция Россельхознадзора 21–27 мая подтвердила систематические нарушения в тепличных комплексах. Армянское компетентное ведомство не приняло мер по ранее выявленным нарушениям.