Решетников: отказ от овощей из Армении не станет проблемой для российского рынка
Отказ от армянских овощей и плодов станет проблемой для Армении, но не для российского рынка, заявил ИС «Вести» глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Для российского рынка это объемы, которые мы спокойно заместим с других рынков, внутренним производством», – отметил министр.
Россельхознадзор с 30 мая введет временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Причиной названы участившиеся нарушения фитосанитарных норм.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Ереван еще никак не отреагировал на решение России.
С начала года при ввозе армянской плодоовощной продукции выявлен уже 181 случай заражения карантинными объектами, говорится в сообщении ведомства. Инспекция Россельхознадзора 21–27 мая подтвердила систематические нарушения в тепличных комплексах. Армянское компетентное ведомство не приняло мер по ранее выявленным нарушениям.