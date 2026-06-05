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Главная / Экономика /

Как кризис в отношениях с Арменией скажется на торговле двух стран

У Еревана могут возникнуть сложности с оперативной диверсификацией торговли и конкурентами из региона
Ульяна Сморчкова
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Армения не сможет оперативно заменить российский рынок экспорта в случае разрыва торговых связей и выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уверены опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, Россия занимает более трети товарооборота Армении и российский рынок остается почти безальтернативным для ряда армянских товаров.

Для Армении Россия остается системообразующим партнером, отмечает руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков. В 2025 г. на нее приходилось 36% внешнеторгового оборота Армении. Китай занимал 12% оборота, страны ЕС единым блоком – 12%, ОАЭ – 10%. Для России доля Армении ниже, но тоже выросла – с 0,3% внешнеторгового оборота в 2024 г. до 1,4% в 2025 г., отмечает эксперт.

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