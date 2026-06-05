Как кризис в отношениях с Арменией скажется на торговле двух стран

Для Армении Россия остается системообразующим партнером, отмечает руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков. В 2025 г. на нее приходилось 36% внешнеторгового оборота Армении. Китай занимал 12% оборота, страны ЕС единым блоком – 12%, ОАЭ – 10%. Для России доля Армении ниже, но тоже выросла – с 0,3% внешнеторгового оборота в 2024 г. до 1,4% в 2025 г., отмечает эксперт.