Пашинян заявил о политическом решении вопроса экспорта сельхозпродукции Армении в ЕС
Вопрос открытия европейского рынка для армянской сельскохозяйственной продукции решен на политическом уровне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, передает «Интерфакс».
По словам Пашиняна, проблему экспорта необходимо решить на практическом уровне. Глава правительства подчеркнул, что дальнейшая работа связана с приведением продукции и экспортных процедур в соответствие с требованиями европейского рынка.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мера позволит получать странам Европы почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые до этого экспортировались в Россию, и значительного объема экспорта напитков.
26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения ранее выявленных нарушений. Надзорная служба напомнила, что после выявления нарушений уже просила армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме двух предприятий. ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс» непосредственно участвовали в инспекции.
17 июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ограничения на поставки ряда продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с выявленными нарушениями и не имеют политической подоплеки.
В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.