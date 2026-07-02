Пашинян заявил о политическом решении вопроса экспорта сельхозпродукции Армении в ЕС

26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения ранее выявленных нарушений. Надзорная служба напомнила, что после выявления нарушений уже просила армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме двух предприятий. ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс» непосредственно участвовали в инспекции.