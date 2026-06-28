Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI934,35-0,62%RGBI114,14+0,95%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RGBITR759,14+1,02%
Главная / Политика /

Армения может потерять 98% доходов от экспорта рыбы

Ведомости

Армения может лишиться почти 80 млн долларов прибыли от рыбных поставок. Это произойдет, если закроется российский рынок. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на статданные.

По итогам 2025 г. Армения заработала на экспорте рыбы 79,8 млн долларов. Из них 78,4 млн пришлось на Россию. Таким образом, на долю нашего рынка пришлось 98,3% всех доходов республики от этой продукции.

Россия остается для Армении единственным крупным покупателем рыбы. Все остальные импортеры ввозят эту продукцию на гораздо более скромные суммы: Грузия – на $445 400, США – на $336 900, Украина – на $305 900 и Белоруссия – на $208 800.

26 июня Россельхознадзор полностью запретил поставки всей рыбной продукции из Армении. С 12 июня ведомство уже ограничивало ввоз подкарантинных товаров из республики и транзит через Россию в страны ЕАЭС. В Россельхознадзоре не раз подчеркивали, что меры связаны исключительно с качеством продукции, а не с политикой.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте