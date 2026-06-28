Армения может потерять 98% доходов от экспорта рыбы
Армения может лишиться почти 80 млн долларов прибыли от рыбных поставок. Это произойдет, если закроется российский рынок. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на статданные.
По итогам 2025 г. Армения заработала на экспорте рыбы 79,8 млн долларов. Из них 78,4 млн пришлось на Россию. Таким образом, на долю нашего рынка пришлось 98,3% всех доходов республики от этой продукции.
Россия остается для Армении единственным крупным покупателем рыбы. Все остальные импортеры ввозят эту продукцию на гораздо более скромные суммы: Грузия – на $445 400, США – на $336 900, Украина – на $305 900 и Белоруссия – на $208 800.
26 июня Россельхознадзор полностью запретил поставки всей рыбной продукции из Армении. С 12 июня ведомство уже ограничивало ввоз подкарантинных товаров из республики и транзит через Россию в страны ЕАЭС. В Россельхознадзоре не раз подчеркивали, что меры связаны исключительно с качеством продукции, а не с политикой.