Армения может потерять 98% доходов от экспорта рыбы

26 июня Россельхознадзор полностью запретил поставки всей рыбной продукции из Армении. С 12 июня ведомство уже ограничивало ввоз подкарантинных товаров из республики и транзит через Россию в страны ЕАЭС. В Россельхознадзоре не раз подчеркивали, что меры связаны исключительно с качеством продукции, а не с политикой.