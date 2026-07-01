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Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении

Главы правительств провели телефонный разговор
Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Как уточнили в российском кабмине, основное внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. По его словам, выбор Армении очень важен для России, поскольку две страны являются соседями на протяжении многих столетий. Кроме того, Песков назвал Россию и Армению братскими странами. При этом представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным, так как обеспечивает экономический рост и стабильность.

В конце мая – начале июня 2026 г. российско-армянские отношения пережили очередное обострение на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и отказа от участия в ОДКБ. 5 июня на полях ПМЭФа Песков заявил, что Армения де-факто не участвует в деятельности ОДКБ, а ее руководство искусственно ставит страну на перепутье. 18 июня Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского военного мемориала «Мать Армения» в Гюмри.

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