Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. По его словам, выбор Армении очень важен для России, поскольку две страны являются соседями на протяжении многих столетий. Кроме того, Песков назвал Россию и Армению братскими странами. При этом представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным, так как обеспечивает экономический рост и стабильность.