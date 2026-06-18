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Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

Ведомости

Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского военного мемориала в Гюмри, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Российской стороной в адрес армянских коллег направлена нота протеста в связи с осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Рассчитываем на проведение тщательного расследования и привлечение виновных к ответственности», – приводит агентство слова Захаровой.

Инцидент произошел 10 июня: неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев на мемориале «Мать Армения» в Гюмри. Посольство РФ в Армении тогда назвало произошедшее «умышленной атакой на общую историческую память».

11 июня посольство России в Армении осудило осквернение мемориала, назвав произошедшее «умышленной атакой на общую историческую память». Дипломаты выразили надежду на принципиальную оценку инцидента со стороны армянских властей.

Ситуация возникла на фоне сложного периода в двусторонних отношениях. В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что шаги армянских властей «не отвечают духу союзнических отношений». При этом президент РФ Владимир Путин 5 июня подчеркнул, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь та ни выбрала.

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