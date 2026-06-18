Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

Ситуация возникла на фоне сложного периода в двусторонних отношениях. В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что шаги армянских властей «не отвечают духу союзнических отношений». При этом президент РФ Владимир Путин 5 июня подчеркнул, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь та ни выбрала.