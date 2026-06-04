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Путин: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией независимо от ее выбора

Ведомости

Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь она не выбрала, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством информагентств в рамках ПМЭФ-2026.

«У России только одна просьба к Армении – провести референдум по ЕС как можно скорее», – заявил российский лидер.

Он добавил, что в желании Еревана нет ничего сверхъестественного. По словам Путина, политические силы премьер-министра Армении Никола Пашиняна давно говорят об ориентации на западные стандарты. 

2 июня Пашинян заявил, что референдум о вступлении Армении в Евросоюз будет проведен, когда республика официально обратится в объединение с соответствующей просьбой.

29 мая Путин говорил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России.

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