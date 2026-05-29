Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MBNK1 206-0,21%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин предупредил Армению о последствиях возможного выхода из ЕАЭС

Ереван потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле
Ведомости

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. Путин также отметил, что Ереван лишится действующих преференций на поставки энергоносителей из России. «Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет», – подчеркнул он.

Кроме того, президент указал на возможные изменения для армянских трудовых мигрантов в России. В частности, гражданам Армении придется оформлять патенты для работы, а доступ к системе обязательного медицинского страхования будет возможен только после пяти лет проживания в стране.

Лидеры ЕАЭС призвали к скорейшему референдуму в Армении по поводу ЕС

Политика / Международные отношения

По словам Путина, Россия также будет вынуждена свернуть интеграционные экономические механизмы сотрудничества с Арменией. «Практически всю нашу работу с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, придется свернуть», – заявил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что любые решения Еревана по развитию отношений с Евросоюзом не повлияют на гуманитарные и политические связи между двумя странами. По его словам, вопрос касается прежде всего экономических последствий, которые необходимо тщательно просчитать перед принятием окончательного решения.

Президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России от лица ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в ЕС. В документе указано, что решение связано с подписанием президентом страны Ваагном Хачатуряном закона «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» в 2025 г.

Армянский вице-премьер Мгер Григорян на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе ЕАЭС, учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь