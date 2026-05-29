Путин предупредил Армению о последствиях возможного выхода из ЕАЭС

Путин предупредил Армению о последствиях возможного выхода из ЕАЭСЕреван потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле
Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, в случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. Путин также отметил, что Ереван лишится действующих преференций на поставки энергоносителей из России. «Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет», – подчеркнул он.
Кроме того, президент указал на возможные изменения для армянских трудовых мигрантов в России. В частности, гражданам Армении придется оформлять патенты для работы, а доступ к системе обязательного медицинского страхования будет возможен только после пяти лет проживания в стране.
По словам Путина, Россия также будет вынуждена свернуть интеграционные экономические механизмы сотрудничества с Арменией. «Практически всю нашу работу с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, придется свернуть», – заявил он.
При этом российский лидер подчеркнул, что любые решения Еревана по развитию отношений с Евросоюзом не повлияют на гуманитарные и политические связи между двумя странами. По его словам, вопрос касается прежде всего экономических последствий, которые необходимо тщательно просчитать перед принятием окончательного решения.
Президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России от лица ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в ЕС. В документе указано, что решение связано с подписанием президентом страны Ваагном Хачатуряном закона «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» в 2025 г.
Армянский вице-премьер Мгер Григорян на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе ЕАЭС, учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.