Пашинян: референдум о вступлении Армении в ЕС пройдет после подачи заявки
Референдум о вступлении Армении в Евросоюз (ЕС) будет проведен, когда республика официально обратится в объединение с соответствующей просьбой. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум будет», – сказал политик (цитата по ТАСС).
2 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курс на вступление страны в Евросоюз (ЕС) могут привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Он отметил, что руководство Армении не объясняет гражданам возможные последствия выхода из ЕАЭС. В таком случае, по словам Володина, цена газа для населения может вырасти почти вчетверо, а объем денежных переводов из России, которые сейчас достигают около $4 млрд в год, значительно сократится.
29 мая президент России Владимир Путин говорил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России.