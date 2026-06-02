Пашинян: референдум о вступлении Армении в ЕС пройдет после подачи заявки

2 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курс на вступление страны в Евросоюз (ЕС) могут привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Он отметил, что руководство Армении не объясняет гражданам возможные последствия выхода из ЕАЭС. В таком случае, по словам Володина, цена газа для населения может вырасти почти вчетверо, а объем денежных переводов из России, которые сейчас достигают около $4 млрд в год, значительно сократится.