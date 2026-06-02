Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,764+1,17%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,09+1,29%RTSI1 146,09+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян: референдум о вступлении Армении в ЕС пройдет после подачи заявки

Ведомости

Референдум о вступлении Армении в Евросоюз (ЕС) будет проведен, когда республика официально обратится в объединение с соответствующей просьбой. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум будет», – сказал политик (цитата по ТАСС).

2 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курс на вступление страны в Евросоюз (ЕС) могут привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Он отметил, что руководство Армении не объясняет гражданам возможные последствия выхода из ЕАЭС. В таком случае, по словам Володина, цена газа для населения может вырасти почти вчетверо, а объем денежных переводов из России, которые сейчас достигают около $4 млрд в год, значительно сократится.

29 мая президент России Владимир Путин говорил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её