Володин предупредил Армению о последствиях возможного вступления в ЕС

По словам спикера Госдумы, руководство Армении не объясняет гражданам возможные последствия выхода из ЕАЭС. В частности, он заявил, что в таком случае цена газа для населения может вырасти почти в четыре раза, а объем денежных переводов из России, которые сейчас достигают около $4 млрд в год, существенно сократится.