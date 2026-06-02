Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,764+1,16%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,07+1,29%RTSI1 146,05+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин предупредил Армению о последствиях возможного вступления в ЕС

Ведомости

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курс на вступление страны в Евросоюз ЕС) могут привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Пашинян использует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чтобы перейти в Евросоюз (ЕС). Пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС. В первую очередь – России», – написал Володин, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности компенсировать убытки поставщиков продукции, столкнувшихся с ограничениями на российском рынке.

По словам спикера Госдумы, руководство Армении не объясняет гражданам возможные последствия выхода из ЕАЭС. В частности, он заявил, что в таком случае цена газа для населения может вырасти почти в четыре раза, а объем денежных переводов из России, которые сейчас достигают около $4 млрд в год, существенно сократится.

Лидеры ЕАЭС призвали к скорейшему референдуму в Армении по поводу ЕС

Политика / Международные отношения

Кроме того, Володин указал, что граждане Армении могут лишиться действующих миграционных льгот в России – для трудоустройства потребуется оформление патентов. Также, по его словам, поставки армянской сельхозпродукции, рыбы, алкогольной продукции и минеральной воды на российский рынок могут быть приостановлены.

Спикер Госдумы провел параллель с Украиной. Он отметил, что ожидания от евроинтеграции не всегда соответствуют реальным экономическим последствиям. По мнению Володина, аналогичные риски могут ожидать и Армению.

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России. По словам главы государства, в случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. Путин также отметил, что Ереван лишится действующих преференций на поставки энергоносителей из России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте