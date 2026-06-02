Володин предупредил Армению о последствиях возможного вступления в ЕС
Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курс на вступление страны в Евросоюз ЕС) могут привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Пашинян использует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чтобы перейти в Евросоюз (ЕС). Пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС. В первую очередь – России», – написал Володин, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности компенсировать убытки поставщиков продукции, столкнувшихся с ограничениями на российском рынке.
По словам спикера Госдумы, руководство Армении не объясняет гражданам возможные последствия выхода из ЕАЭС. В частности, он заявил, что в таком случае цена газа для населения может вырасти почти в четыре раза, а объем денежных переводов из России, которые сейчас достигают около $4 млрд в год, существенно сократится.
Кроме того, Володин указал, что граждане Армении могут лишиться действующих миграционных льгот в России – для трудоустройства потребуется оформление патентов. Также, по его словам, поставки армянской сельхозпродукции, рыбы, алкогольной продукции и минеральной воды на российский рынок могут быть приостановлены.
Спикер Госдумы провел параллель с Украиной. Он отметил, что ожидания от евроинтеграции не всегда соответствуют реальным экономическим последствиям. По мнению Володина, аналогичные риски могут ожидать и Армению.
29 мая президент России Владимир Путин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России. По словам главы государства, в случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. Путин также отметил, что Ереван лишится действующих преференций на поставки энергоносителей из России.