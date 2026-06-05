Песков: РФ сохранит отношения с Арменией, даже если Пашинян победит на выборах
Если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, то отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Интерфаксу».
Он подчеркнул, что для России Армения важна как страна. Два государства связывает многовековая история. «И, конечно, для нас важно, чтобы Армения хотела быть нашим другом. Вот что важно», – заключил представитель Кремля.
4 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, решит она остаться в ЕАЭС или вступить в ЕС.
29 мая Путин говорил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 г. Согласно опросам, партия Пашиняна «Гражданский договор» может получить около 65% голосов и большинство в новом парламенте.