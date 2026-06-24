Песков: Армения на перепутье, но отношения с РФ сохранятся

В конце мая – начале июня 2026 г. российско-армянские отношения пережили очередное обострение на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и отказа от участия в ОДКБ. 5 июня на полях ПМЭФа Песков заявил, что Армения де-факто не участвует в деятельности ОДКБ, а ее руководство искусственно ставит страну на перепутье. 18 июня Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского военного мемориала «Мать Армения» в Гюмри.