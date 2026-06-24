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Песков: Армения на перепутье, но отношения с РФ сохранятся

Ведомости

Армения находится на стадии выбора пути развития страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII международном форуме «Примаковские чтения».

«Сейчас Армения, руководство Армении, стоит на перепутье», – сказал Песков журналистам.

По его словам, выбор Армении очень важен для России, поскольку две страны являются соседями на протяжении многих столетий. Кроме того, Песков назвал Россию и Армению братскими странами.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным, так как обеспечивает экономический рост и стабильность.

«Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении. И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы», – сказал Песков.

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В конце мая – начале июня 2026 г. российско-армянские отношения пережили очередное обострение на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и отказа от участия в ОДКБ. 5 июня на полях ПМЭФа Песков заявил, что Армения де-факто не участвует в деятельности ОДКБ, а ее руководство искусственно ставит страну на перепутье. 18 июня Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского военного мемориала «Мать Армения» в Гюмри.

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