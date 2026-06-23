Армения направит секретаря Совбеза на конференцию по восстановлению Украины
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 24–25 июня в польском Гданьске, пишет Bloomberg.
По данным агентства, форум, который совместно организуют Польша и Украина, соберет делегации из примерно 100 стран.
Bloomberg отмечат, что участие Еревана в мероприятии на фоне «усиливающегося экономического давления» со стороны Москвы подчеркивает «продолжающийся разворот Армении от России и сближение с Европейским союзом».
11 июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что Россия увеличила импорт рыбы из других стран, в частности из Ирана и Турции, для замещения поставок из Армении.
27 мая Армения получила от России письмо с предупреждением о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения от 2013 года о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов.
25 мая «Ведомости» писали о политических и потребительских последствиях временных ограничений на ввоз из Армении цветов, коньяка и минеральной воды, введённых 22–23 мая на фоне осложнения двусторонних отношений из-за сближения Еревана с Евросоюзом.