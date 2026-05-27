Армения получила письмо от России о возможной денонсации соглашения по газу

Как отметила в интервью ТАСС доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова, отказ от беспошлинных поставок ударит по экономике Армении и грозит дефицитом и ростом цен. «Переход на альтернативные поставки энергоресурсов приведет не только к их дефициту в Армении, но и значительному росту стоимости, что окажет влияние и на эскалацию цен на продукты первой необходимости», – подчеркнула Сафонова.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 мая назвал льготные цены на газ для Армении «вкладом Москвы в развитие братского народа», подчеркнув, что вопрос о денонсации соглашения – это отдельная тема. 11 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что у Еревана нет цели нанести ущерб интересам Москвы, а шаги по сближению с ЕС объяснил внутриполитической логикой и не связывал их с отказом от сотрудничества с Россией.