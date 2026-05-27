Армения получила письмо от России о возможной денонсации соглашения по газу
Армения получила от России письмо с предупреждением о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения от 2013 г. о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом «Интерфаксу» заявили в МИДе республики.
В письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева говорится, что продолжение процесса вступления Армении в Евросоюз ставит под угрозу торгово-экономическое сотрудничество двух стран, одной из основ которого являются двусторонние договоры.
Согласно соглашению от 2 декабря 2013 г., Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на критически важный для Армении импорт. Оно стало одним из шагов на пути вступления республики в ЕАЭС. Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа: в 2025 г. «Газпром» поставил в страну около 2,7 млрд кубометров.
Как отметила в интервью ТАСС доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова, отказ от беспошлинных поставок ударит по экономике Армении и грозит дефицитом и ростом цен. «Переход на альтернативные поставки энергоресурсов приведет не только к их дефициту в Армении, но и значительному росту стоимости, что окажет влияние и на эскалацию цен на продукты первой необходимости», – подчеркнула Сафонова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 мая назвал льготные цены на газ для Армении «вкладом Москвы в развитие братского народа», подчеркнув, что вопрос о денонсации соглашения – это отдельная тема. 11 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что у Еревана нет цели нанести ущерб интересам Москвы, а шаги по сближению с ЕС объяснил внутриполитической логикой и не связывал их с отказом от сотрудничества с Россией.
4 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил атакой парада на Красной площади в Москве. Российская сторона при этом объявила одностороннее перемирие и пригрозила ударами по Киеву в случае атаки на парад в честь Дня Победы. Визит Зеленского в Ереван с угрозами в адрес России в МИД РФ расценили как нарушение Арменией обещания не предпринимать шагов против России.