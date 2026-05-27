Главная / Политика /

Песков: льготный газ – это вклад России в развитие Армении

Представитель Кремля перенаправил в «Газпром» вопрос о денонсации договора
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей» заявил, что он не слышал о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией. Саму цену на ресурсы он объяснил вкладом в развитие закавказской страны.

«Это надо у "Газпрома" спрашивать. Мне не известно ничего про денонсацию. Там есть льготная цена, она может быть выше, она может быть ниже, она может пересматриваться», – пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет российской стороны. «Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ», – подчеркнул он.

26 мая «Коммерсантъ» сообщил, что дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом может привести к заморозке или прекращению поставок из России газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. По информации издания, 25 мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил соответствующее письмо в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении.

По данным газеты, в случае расторжения соглашения республика должна будет выплатить компенсацию российской стороне либо невыплаченные суммы могут быть признаны государственным долгом Армении перед РФ.

27 мая министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило агентству «Арменпресс», что республика не получала от России уведомлений или писем о возможном прекращении соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

