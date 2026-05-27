IMOEX2 579,84-0,02%RTSI1 133,99-0,02%
Главная / Политика /

Армения не получала предупреждения от РФ о возможном разрыве соглашения по газу

Ведомости

Армения не получала от России уведомлений или писем о возможном расторжении соглашений о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом агентству «Арменпресс» сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктуры республики.

До этого «Коммерсантъ» распространил информацию о том, что дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом может привести к заморозке или прекращению поставок из России газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. По данным издания, 25 мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил соответствующее письмо в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении.

В армянском ведомстве эту информацию опровергли, заявив «Арменпресс», что не получали никаких уведомлений по этому вопросу. Согласно соглашению между Россией и Арменией, подписанному в 2013 г., Москва поставляет республике газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях, связанных с внутренним потреблением.

В Кремле сообщили, что в Астане обсудят возможный выход Армении из ЕАЭС

Политика / Международные отношения

По информации «Коммерсанта», в случае расторжения соглашения Армения должна будет выплатить компенсацию российской стороне, либо невыплаченные суммы могут быть признаны государственным долгом перед РФ.

25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возможное вступление Армении в Евросоюз может означать для страны утрату выгодных условий экономического сотрудничества с Россией по ряду направлений.

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в создании напряженности в отношениях с Москвой – ни в политическом диалоге, ни в экономической сфере, ни в рамках многостороннего взаимодействия. Об этом министр сообщил по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио после подписания американо-армянских соглашений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её