Армения не получала предупреждения от РФ о возможном разрыве соглашения по газу

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в создании напряженности в отношениях с Москвой – ни в политическом диалоге, ни в экономической сфере, ни в рамках многостороннего взаимодействия. Об этом министр сообщил по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио после подписания американо-армянских соглашений.