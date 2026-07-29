Пашинян сообщил о взаимопонимании с Путиным по ряду вопросов
В ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сторонам удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам.
«Диалог состоялся, мы провели долгий разговор. По крайней мере, по ряду вопросов мы пришли к взаимопониманию», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся 27 июля. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы российско-армянских отношений, в том числе проблемы, возникшие в торгово-экономической сфере.
Пашинян заявлял, что действующие ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе двусторонних отношений и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что Путин отметил необходимость проведения референдума по вопросу дальнейшего курса Армении в отношении Евросоюза. При этом, по словам представителя Кремля, конкретные сроки возможного голосования не обсуждались.
24 июня Песков заявлял, что Армения находится на этапе выбора дальнейшего пути развития. Он отмечал, что, по мнению Москвы, членство республики в ЕАЭС остается для нее более выгодным.