Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении Армении в ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что проведение референдума о вступлении страны в Европейский союз возможно после подачи Ереваном официальной заявки на членство в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
При этом Пашинян отметил, что Ереван готов обсуждать эти вопросы в рамках открытого, партнерского и дружественного диалога.
До этого сообщалось, что Пашинян и Путин также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе возникшие проблемы в экономической сфере. Премьер-министр Армении заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования ситуации.
В Кремле по итогам разговора сообщили, что Путин подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ, принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая 2026 г. В документе подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума по вопросу вступления в ЕС или дальнейшего пребывания в составе ЕАЭС.
24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. Представитель Кремля подчеркивал, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным.