Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении Армении в ЕС

До этого сообщалось, что Пашинян и Путин также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе возникшие проблемы в экономической сфере. Премьер-министр Армении заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования ситуации.