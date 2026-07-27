Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI895,16+2,39%RGBI114,59+0,18%CNY Бирж.11,55+0,62%IMOEX2 216,92+2,37%RGBITR768,95+0,27%
Главная / Политика /

Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении Армении в ЕС

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что проведение референдума о вступлении страны в Европейский союз возможно после подачи Ереваном официальной заявки на членство в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

При этом Пашинян отметил, что Ереван готов обсуждать эти вопросы в рамках открытого, партнерского и дружественного диалога.

До этого сообщалось, что Пашинян и Путин также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе возникшие проблемы в экономической сфере. Премьер-министр Армении заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования ситуации.

Путин: Армения не может одновременно быть и в ЕС, и в ЕАЭС

Политика / Международные отношения

В Кремле по итогам разговора сообщили, что Путин подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ, принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая 2026 г. В документе подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума по вопросу вступления в ЕС или дальнейшего пребывания в составе ЕАЭС.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. Представитель Кремля подчеркивал, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь