СВР: ЕС требует от Пашиняна сократить присутствие бизнеса РФ в Армении

В СВР также утверждают, что ряд европейских стран уже сигнализировал руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров в ущерб национальным производителям. Вместе с тем, как заявили в службе, Брюссель намерен продолжать убеждать Ереван в своей поддержке, объясняя отсутствие конкретной помощи тем, что перспективы вступления Армении в ЕС зависят от ее «достижений» на пути евроинтеграции.