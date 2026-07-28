СВР: ЕС требует от Пашиняна сократить присутствие бизнеса РФ в Армении
Евросоюз (ЕС) требует от правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, в Брюсселе считают неизбежным глубокий экономический кризис в Армении в случае выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки», – говорится в сообщении.
В СВР также утверждают, что ряд европейских стран уже сигнализировал руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров в ущерб национальным производителям. Вместе с тем, как заявили в службе, Брюссель намерен продолжать убеждать Ереван в своей поддержке, объясняя отсутствие конкретной помощи тем, что перспективы вступления Армении в ЕС зависят от ее «достижений» на пути евроинтеграции.
По версии СВР, поощрять такую политику Евросоюз планирует за счет обещаний либерализовать визовый режим для граждан Армении и заявлений о перспективах превращения страны в «процветающий перекресток мира». «Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС», – сказано в сообщении ведомства.
27 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором глава правительства Армении заявил, что проведение референдума о вступлении страны в ЕС возможно после подачи Ереваном официальной заявки на членство в ЕС.
Пашинян и Путин также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе возникшие проблемы в экономической сфере. Премьер-министр Армении заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования ситуации.