Песков: Путин подчеркнул необходимость проведения референдума по Армении в ЕС

В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера-министра Армении Николы Пашиняна была подчеркнута важность проведения референдума по вступлению Евросоюз (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», – сказал Песков. При этом точных сроков о проведении референдума названо не было, подчеркнул он.