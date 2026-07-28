Песков: Путин подчеркнул необходимость проведения референдума по Армении в ЕС
В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера-министра Армении Николы Пашиняна была подчеркнута важность проведения референдума по вступлению Евросоюз (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», – сказал Песков. При этом точных сроков о проведении референдума названо не было, подчеркнул он.
27 июля Пашинян и Путин провели телефонный разговор, в котором глава правительства Армении заявил, что проведение референдума о вступлении страны в ЕС возможно после подачи Ереваном официальной заявки на членство в ЕС.
Пашинян и Путин также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе возникшие проблемы в экономической сфере. Премьер-министр Армении заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования ситуации.
24 июня Песков отмечал, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. Представитель Кремля подчеркивал, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным.