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Главная / Политика /

Песков: Путин подчеркнул необходимость проведения референдума по Армении в ЕС

Ведомости

В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера-министра Армении Николы Пашиняна была подчеркнута важность проведения референдума по вступлению Евросоюз (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», – сказал Песков. При этом точных сроков о проведении референдума названо не было, подчеркнул он.

27 июля Пашинян и Путин провели телефонный разговор, в котором глава правительства Армении заявил, что проведение референдума о вступлении страны в ЕС возможно после подачи Ереваном официальной заявки на членство в ЕС.

Пашинян и Путин также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе возникшие проблемы в экономической сфере. Премьер-министр Армении заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования ситуации.

24 июня Песков отмечал, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. Представитель Кремля подчеркивал, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным.

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