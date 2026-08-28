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Лавров назвал неожиданным предложение Пашиняна по ЮКЖД

Ксения Наумчик

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о продаже Еревану концессии на управление Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) стало неожиданным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, вопросы, связанные с работой ЮКЖД, Москва и Ереван могли бы обсуждать в рамках регулярных контактов между вице-премьерами двух стран. Однако вместо такого формата, отметил министр, армянская сторона сделала публичное заявление.

30 июля Пашинян заявил, что спор вокруг ЮКЖД может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».

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Политика / Международные отношения

Тогда же глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что холдинг в лице дочерней структуры ЮКЖД последовательно и в полном объеме исполняет обязательства в рамках концессии в Армении. По его словам, концессия дала республике современную железную дорогу и освободила бюджет страны от затрат на ее обслуживание. Вся прибыль, отметил Белозеров, шла на развитие железной дороги. При изменении условий или прекращении в РЖД будут ожидать возврата инвестиций, подчеркнул глава компании.

Предложение Пашиняна рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне прозвучало в феврале. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отмечал, что конкретного решения пока нет, но это могут быть Казахстан, ОАЭ, Катар или другая страна.

Тогда же секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 млрд руб. за последние 20 лет.

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