МИД РФ обвинил Запад в шантаже Армении из-за концессии ЮКЖД

Тогда же глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что холдинг в лице дочерней структуры ЮКЖД последовательно и в полном объеме исполняют обязательства в рамках концессии в Армении. По его словам, концессия дала республике современную железную дорогу и освободила бюджет страны от затрат на ее обслуживание. Вся прибыль, отметил Белозеров, шла на развитие железной дороги. При изменении условий или прекращении в РЖД будут ожидать возврата инвестиций, подчеркнул глава компании.