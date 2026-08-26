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Главная / Политика /

МИД РФ обвинил Запад в шантаже Армении из-за концессии ЮКЖД

Страны Европы предлагают многомиллионные вложения за устранение участия РФ
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Западные страны оказывают давление на власти Армении из-за вопроса о концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), предлагая инвестиции в обмен на устранение российского участия. Об этом ТАСС заявили в МИД России.

В ведомстве считают, что Еревану предлагают многомиллионные вложения и участие в экономических проектах при условии устранения «российского фактора» из транспортной сферы.

В МИД РФ напомнили, что тема управления армянской железнодорожной сетью уже обсуждалась на заседании Евразийского межправительственного совета 6-7 августа в Чолпон-Ате. Вопрос комментировали вице-премьер России Алексей Оверчук и министр экономического развития Максим Решетников.

Российское ведомство также указало на инвестиции ЗАО «ЮКЖД» в размере более 30 млрд руб., включая обновление подвижного состава. По данным МИД, компания выполняет обязательства, а график работ корректировался с учетом просьб армянской стороны. В ведомстве считают, что именно российские железнодорожные компетенции помогли Армении сохранить конкурентные преимущества и создать условия для обсуждения разблокирования региональных коммуникаций.

Белозеров: РЖД удивлены заявлениями о плате за аренду железных дорог Армении

Политика / Международные отношения

В МИД назвали не соответствующими действительности заявления о том, что российская концессия препятствует участию Армении в логистических инициативах. В ведомстве подчеркнули, что разъяснения по этому вопросу предоставлялись на разных уровнях, однако армянская сторона не смогла представить контрдоводы.

30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спор вокруг ЮКЖД может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».

Тогда же глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что холдинг в лице дочерней структуры ЮКЖД последовательно и в полном объеме исполняют обязательства в рамках концессии в Армении. По его словам, концессия дала республике современную железную дорогу и освободила бюджет страны от затрат на ее обслуживание. Вся прибыль, отметил Белозеров, шла на развитие железной дороги. При изменении условий или прекращении в РЖД будут ожидать возврата инвестиций, подчеркнул глава компании.

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