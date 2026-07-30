Белозеров: РЖД удивлены заявлениями о плате за аренду железных дорог Армении
«С удивлением и недоумением из прессы узнали о заявлении армянской стороны касательно требований к российской стороне о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении», – сказал Белозеров.
30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спор вокруг Южно-Кавказской железной дороги может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что железная ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».
Отвечая на вопрос журналистов о том, намекает ли он на возможные концессионные выплаты, премьер-министр сказал, что в этом нет необходимости.
В феврале Пашинян предложил российской стороне рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отметил, что конкретного решения пока нет, но это могут быть Казахстан, ОАЭ, Катар или другая страна.