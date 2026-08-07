Что говорил Пашинян об участии Армении в ЕАЭС

Ранее отношения России с Арменией заметно ухудшались: в декабре 2025 г. Пашинян заявил, что для Еревана не является самоцелью выход из ЕАЭС, но членство в Евросоюзе – это самоцель. В преддверии парламентских выборов в апреле он подчеркнул, что гражданам страны придется выбирать между членством в ЕАЭС и сближением с ЕС. Российские власти резко отреагировали на этот курс: зампред Совбеза Дмитрий Медведев обвинил Пашиняна в том, что он «ведет Армению по пути Украины», и предупредил о последствиях для экономики страны при разрыве с РФ. В апреле 2026 г. Пашинян встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где российский лидер публично указал на невозможность одновременного членства в таможенных союзах с ЕС и ЕАЭС. РФ ввела ряд ограничений на ввоз товаров из Армении: Россельхознадзор поэтапно запретил поставки цветов, томатов, огурцов, перцев, зелени, клубники, косточковых и семечковых фруктов, картофеля, баклажанов, сухофруктов, а также рыбной продукции. Также власти приостановили продажи минеральной воды «Джермук» и продукции нескольких армянских коньячных заводов.