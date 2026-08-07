Что говорил Пашинян об участии Армении в ЕАЭС

Что говорил Пашинян об участии Армении в ЕАЭСОн принял участие в совете ЕАЭС впервые за полтора года
В киргизском Чолпан-Ате проходит заседание Евразийского межправсовета. В нем участвовали главы правительств стран – участниц союза, в том числе премьер Армении Никол Пашинян, который отсутствовал на этом регулярном мероприятии в предыдущие полтора года. На последних заседаниях совета – в марте 2026 г., декабре, сентябре и августе 2025 г. – страну представлял вице-премьер Мгер Григорян. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания поздравил Пашиняна с победой на выборах (в июне он был переизбран на парламентских выборах на третий срок).
Российская делегация нормально оценивает участие Пашиняна в совете на фоне стремления Армении вступить в ЕС, сообщил накануне журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, добавив, что контакты сторон идут всегда. Отношения делегаций вице-премьер назвал хорошими, при этом ему не известно о том, были ли контакты глав правительств России и Армении на полях совета в Чолпан-Ате. Ранее Оверчук говорил, что участие страны и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Европейском союзе юридически и экономически несовместимо.
Товарооборот России и Армении в 2026 г. сократился на две трети, сообщил накануне журналистам Оверчук. В 2024 г. он достиг рекордного показателя – порядка $12 млрд, затем упал до $8 млрд в 2025 г. «В этом году идет очень драматическое падение товарооборота», – подчеркнул он. По его словам, складывается такая ситуация, что показатели будут сокращаться и далее.
Укрепление сотрудничества с ЕАЭС – один из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Армении, отметил Пашинян в ходе выступления. Этот подход найдет отражение в новой программе правительства, добавил он. Армения подтверждает приверженность принципам, которые лежат в основе ЕАЭС, отметил он. Один из основополагающих принципов Союза – свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. При этом, по словам премьера Армении, на практике эти принципы реализуются не всегда, что снижает эффективность интеграционных процессов. Игнорирование этих вопросов может затормозить и негативно повлиять на отношение к ЕАЭС со стороны граждан, указал он. По его словам, это становится проблемой всего объединения, а не только отдельной страны. Пашинян призвал прекратить деградацию торгово-экономических отношений.
Премьер Армении отметил, что в прошлом году страна внесла в общий бюджет союза $319 млн, а получила – $175 млн. Речь идет о таможенных пошлинах, которые в условиях единого таможенного пространства, распределяются по специальной формуле, которая отражает размер экономик стран и роль в торговле союза. В частности, на Россию приходится 85%, на Казахстан – 7%, на Белоруссию – 4,8%, на Киргизию – 1,9%, на Армению – 1,2%.
Говоря о вступлении в ЕС, Пашинян отметил, что это стратегический ход, предполагающий создание альтернативы. Он указал, что страна понимает, что членство в Евразийском экономическом союзе и в ЕС несовместимо. При этом принятый закон не означает, что Армения станет членом ЕС – этому сопутствует большое число этапов, отметил армянский премьер. До момента, пока эти бюрократические процедуры не будут приняты, проведение референдума нецелесообразно. В то же время, по его мнению, существование альтернативы будет создавать возможности для развития конкурентных преимуществ ЕАЭС. Союз не должен рассматриваться как пространство, ограничивающее налаживание торговых отношений с другими странами, указал он.
В ходе межправсовета ЕАЭС страны планируют подписать соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Еще один документ, планируемый к подписанию, – соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж другого.
Ранее отношения России с Арменией заметно ухудшались: в декабре 2025 г. Пашинян заявил, что для Еревана не является самоцелью выход из ЕАЭС, но членство в Евросоюзе – это самоцель. В преддверии парламентских выборов в апреле он подчеркнул, что гражданам страны придется выбирать между членством в ЕАЭС и сближением с ЕС. Российские власти резко отреагировали на этот курс: зампред Совбеза Дмитрий Медведев обвинил Пашиняна в том, что он «ведет Армению по пути Украины», и предупредил о последствиях для экономики страны при разрыве с РФ. В апреле 2026 г. Пашинян встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где российский лидер публично указал на невозможность одновременного членства в таможенных союзах с ЕС и ЕАЭС. РФ ввела ряд ограничений на ввоз товаров из Армении: Россельхознадзор поэтапно запретил поставки цветов, томатов, огурцов, перцев, зелени, клубники, косточковых и семечковых фруктов, картофеля, баклажанов, сухофруктов, а также рыбной продукции. Также власти приостановили продажи минеральной воды «Джермук» и продукции нескольких армянских коньячных заводов.