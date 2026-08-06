Оверчук: товарооборот России и Армении сократился на две трети

В июле ТАСС со ссылкой на данные статистического комитета Армении писал, что в январе – мае 2026 г. взаимная торговля России и Армении упала на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев 2026 г. товарооборот между странами составил $2,196 млрд против $2,763 млрд годом ранее. Доля России в общем товарообороте Армении снизилась с 35,1 до 28%.