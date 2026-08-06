Оверчук: товарооборот России и Армении сократился на две трети

Оверчук: товарооборот России и Армении сократился на две третиВласти ожидают продолжения этой тенденции
Российско-армянский товарооборот сократился более чем на 30% в 2025 г. и продолжит падение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«В 2024 г. товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя порядка $12 млрд. Это огромная цифра. В прошлом году он упал до около $8 млрд», – заявил вице-премьер на полях Российско-Киргизского экономического форума в Чолпон-Ате (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в этом году идет «очень драматическое падение товарооборота» – две трети по отношению к прошлому году. Вице-премьер считает, что, «очевидно, он будет и дальше сокращаться».
В июле ТАСС со ссылкой на данные статистического комитета Армении писал, что в январе – мае 2026 г. взаимная торговля России и Армении упала на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев 2026 г. товарооборот между странами составил $2,196 млрд против $2,763 млрд годом ранее. Доля России в общем товарообороте Армении снизилась с 35,1 до 28%.
Сокращение объемов товарооборота происходит на фоне ограничений на ввоз части армянских товаров. Эти ограничения совпали с обострением дипломатических отношений Москвы и Еревана. В мае в Армении прошел саммит Европейского политического сообщества, где выступил президент Украины Владимир Зеленский, пригрозивший Москве новыми ударами. Кроме того, эскалация происходит из-за неоднозначной позиции Армении по участию в ЕАЭС и ОДКБ.
В июне в Россельхознадзоре заявили, что ограничения на поставки ряда продовольственных товаров из Армении связаны с выявленными нарушениями и не имеют политической подоплеки.