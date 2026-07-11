Товарооборот России и Армении сократился на 21,5%
В январе – мае 2026 г. взаимная торговля России и Армении упала на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистического комитета Армении.
За пять месяцев 2026 г. товарооборот между странами составил $2,196 млрд против $2,763 млрд годом ранее. Доля России в общем товарообороте Армении снизилась с 35,1 до 28%, следует из статистики.
Общий товарооборот Армении за этот период почти не изменился – $7,865 млрд против $7,870 млрд в 2025 г. При этом торговля с другими странами ЕАЭС выросла: с Белоруссией – на 8,3%, с Казахстаном – на 10%, с Киргизией – почти в три раза (на 194,8%). Доля ЕАЭС в армянском товарообороте сократилась с 36,7 до 29,8%.
На фоне обсуждения сближения Армении с Евросоюзом товарооборот двух стран падает. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук оценивал потери Армении от политических сигналов о евроинтеграции в $5,1 млрд. В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что выход Армении из ЕАЭС грозит ей потерей не менее $5 млрд, или 15–20% ВВП. При этом Россия остается системообразующим партнером Армении – в 2025 г. на нее приходилось 36% внешнеторгового оборота республики.