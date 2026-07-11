Товарооборот России и Армении сократился на 21,5%

Общий товарооборот Армении за этот период почти не изменился – $7,865 млрд против $7,870 млрд в 2025 г. При этом торговля с другими странами ЕАЭС выросла: с Белоруссией – на 8,3%, с Казахстаном – на 10%, с Киргизией – почти в три раза (на 194,8%). Доля ЕАЭС в армянском товарообороте сократилась с 36,7 до 29,8%.