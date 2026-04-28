«Честный знак» заблокировал продажу 338 000 бутылок воды «Джермук»
Государственная система маркировки «Честный знак», выполняя поручение Роспотребнадзора, заблокировала продажу газированной воды «Джермук», которая поставляется из Армении. Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»), передает ТАСС.
«По данным системы маркировки, в обороте находилось 338 000 бутылок по всей стране. Продукция с датами производства 17.02.2026 и 05.03.2026 заблокирована в системе. До завершения проверки она не попадет в руки потребителям», – подчеркнул заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Отмечается, что при распространении воды были нарушены обязательные требования. Роспотребнадзор в письме указал на «необходимость принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ».
В феврале 2024 г. Роспотребнадзор уже приостанавливал продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук» после сообщения о том, что мужчина получил ожог пищевода в результате ее употребления. Это произошло во Владикавказе. Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Мужчина умер в больнице.