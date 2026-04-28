«Честный знак» заблокировал продажу 338 000 бутылок воды «Джермук»

В феврале 2024 г. Роспотребнадзор уже приостанавливал продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук» после сообщения о том, что мужчина получил ожог пищевода в результате ее употребления. Это произошло во Владикавказе. Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Мужчина умер в больнице.