Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE3 670-1,08%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,02-0,06%
Бизнес

«Честный знак» заблокировал продажу 338 000 бутылок воды «Джермук»

Ведомости

Государственная система маркировки «Честный знак», выполняя поручение Роспотребнадзора, заблокировала продажу газированной воды «Джермук», которая поставляется из Армении. Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»), передает ТАСС.

«По данным системы маркировки, в обороте находилось 338 000 бутылок по всей стране. Продукция с датами производства 17.02.2026 и 05.03.2026 заблокирована в системе. До завершения проверки она не попадет в руки потребителям», – подчеркнул заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Отмечается, что при распространении воды были нарушены обязательные требования. Роспотребнадзор в письме указал на «необходимость принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ».

В феврале 2024 г. Роспотребнадзор уже приостанавливал продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук» после сообщения о том, что мужчина получил ожог пищевода в результате ее употребления. Это произошло во Владикавказе. Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Мужчина умер в больнице.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её