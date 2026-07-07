Зачем встретились премьеры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин

Зачем встретились премьеры Армении и России Никол Пашинян и Михаил МишустинЭто была первая поездка армянского лидера в Россию после выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом 6 июля на выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Там он встретился с председателем правительства Михаилом Мишустиным. В рамках выставки Пашинян участвовал в пленарном заседании «Индустрия 360: производство без границ».
Армянский премьер выступил с речью, в которой отметил, что выставка является хорошей площадкой для демонстрации передовых промышленных решений. «Промышленность Армении в последние годы демонстрирует стабильный рост. В 2025 г. рост объема промышленной продукции по сравнению с 2024 г. составил 4,7%, а за четыре месяца текущего года –13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявил Пашинян. Он также рассказал о бурном развитии в Армении микроэлектроники, биофармацевтики и робототехники, что стимулирует спрос на фундаментальные разработки.
По словам Пашиняна, Армения ни в коем случае не отказывается от взаимодействия с Россией, несмотря на появившиеся «проблемные вопросы» в двусторонних отношениях: «И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе и заинтересованы, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о Евразийском экономическом союзе, они работали плановом режиме». В ответ Мишустин заметил, что Еревану важно соблюдать права российских инвесторов в Армении.
Визит Пашиняна станет его первой рабочей поездкой в Россию после состоявшихся 7 июня парламентских выборов. Ранее, 3 июля, армянский премьер посетил Иран, где принял участие в церемонии прощания с убитым в ходе конфликта с США верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.
Всего Пашинян за последние два года приезжал в Россию семь раз. Последний его рабочий визит состоялся 1 апреля 2026 г., в ходе него Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах Пашинян и Путин обсудили развитие двусторонних торгово-экономических отношений и транспортно-логистические проекты на Южном Кавказе. Также был затронут избранный правительством Пашиняна курс на сближение с Западом и евроинтеграцию. По словам Путина, Москва с пониманием относится к желанию Еревана развивать отношения с Европой. При этом российский лидер напомнил, что одновременное членство Армении в Европейском союзе и ЕАЭС, где ведущую роль играет Россия, «просто невозможно по определению», подчеркнул Путин.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По их итогам победу одержала партия Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,74% голосов. Помимо нее проходной порог преодолели партия «Сильная Армения» российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна с результатом 23,28% голосов и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, получивший 9,93% голосов избирателей.
Ноги Пашиняна в Кремле на встрече с Путиным не будет еще долго, считает политолог-кавказовед Артур Атаев. Заискивающее поведение Пашиняна перед Евросоюзом и поток евролидеров вроде президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, потянувшихся в Ереван, дают недвусмысленный сигнал о приоритетах текущего армянского правительства как Западу, так и России. Экономически, продолжает эксперт, Пашинян хочет кормиться из российского кармана, а политический и цивилизационный выбор делать в пользу Европы, но такое сидение на двух стульях попросту невозможно. Холодность российского политического сегмента по отношению к Пашиняну и понижение статуса визита говорят о том, что в Москве армянского премьера уже не воспринимают всерьез. В первую очередь это происходит потому, что Пашинян недавно принял в Ереване президента Украины Владимира Зеленского, который позволил себе в армянской столице угрозы о срыве Парада Победы 9 Мая. При этом экономических альтернатив членству в ЕАЭС, которое стимулирует рост армянской экономики, у Еревана нет – компенсировать убытки выхода из ЕАЭС за счет открытия границ с Турцией и Азербайджаном не получится, резюмирует эксперт.
Встреча с Путиным у Пашиняна в будущем еще будет, не соглашается эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Сейчас Пашинян рассматривает членство в ЕС как «журавля в небе», которое хоть и поддержано его избирателем, тем не менее не несет в себе конкретных сроков и перспектив. До тех пор пока Армения не получит четких гарантий от Евросоюза о членстве в блоке, терять ЕАЭС Ереван не хочет, поэтому Пашинян будет стараться использовать эту интеграционную структуру. Российская позиция здесь тоже объяснима – ни Москва, ни другие члены ЕАЭС не собираются спонсировать движение Армении в Европу. Что же касается встречи с Мишустиным, то она произошла от того, что сторонам нужно обсудить скорее экономические, нежели политические вопросы, считает Кортунов.