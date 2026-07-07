Зачем встретились премьеры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин

Ноги Пашиняна в Кремле на встрече с Путиным не будет еще долго, считает политолог-кавказовед Артур Атаев. Заискивающее поведение Пашиняна перед Евросоюзом и поток евролидеров вроде президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, потянувшихся в Ереван, дают недвусмысленный сигнал о приоритетах текущего армянского правительства как Западу, так и России. Экономически, продолжает эксперт, Пашинян хочет кормиться из российского кармана, а политический и цивилизационный выбор делать в пользу Европы, но такое сидение на двух стульях попросту невозможно. Холодность российского политического сегмента по отношению к Пашиняну и понижение статуса визита говорят о том, что в Москве армянского премьера уже не воспринимают всерьез. В первую очередь это происходит потому, что Пашинян недавно принял в Ереване президента Украины Владимира Зеленского, который позволил себе в армянской столице угрозы о срыве Парада Победы 9 Мая. При этом экономических альтернатив членству в ЕАЭС, которое стимулирует рост армянской экономики, у Еревана нет – компенсировать убытки выхода из ЕАЭС за счет открытия границ с Турцией и Азербайджаном не получится, резюмирует эксперт.