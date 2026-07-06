Главное из переговоров Мишустина и Пашиняна

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в Европейский союз (ЕС). Лидеры стран подчеркнули, что поддерживают скорейшее проведение общенационального референдума о вступлении Армении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Партия Пашиняна одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня. 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения сейчас выбирает свой путь. По его словам, выбор Еревана очень важен для России, поскольку две страны являются соседями на протяжении многих столетий.