Главное из переговоров Мишустина и Пашиняна

Главное из переговоров Мишустина и ПашинянаПремьеры обсудили отношения двух стран и будущее Армении в ЕАЭС
- О развитии отношений после выборов
- Об «Иннопроме» и промышленной кооперации
- Об инвестициях и защите прав бизнеса
- Позиция Еревана о ЕАЭС и проблемных вопросах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Стороны обсудили перспективы кооперации, условия для инвесторов и будущее взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Встреча стала первой после парламентских выборов в Армении. «Ведомости» собрали основные заявления глав правительств.
О развитии отношений после выборов
Михаил Мишустин выразил надежду, что новое правительство Армении обеспечит развитие двусторонних связей.
«Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов», – заявил российский премьер.
Об «Иннопроме» и промышленной кооперации
Глава российского кабмина отметил важность выставки для налаживания деловых контактов. Он выразил уверенность, что предприниматели двух стран найдут возможности для запуска совместных производств.
Мишустин добавил, что особенно важно сделать это с участием малых и средних предприятий.
Об инвестициях и защите прав бизнеса
Мишустин обратил внимание на необходимость сохранения комфортных условий для российских капиталовложений в армянскую экономику.
«Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов», – подчеркнул он.
Позиция Еревана о ЕАЭС и в проблемных вопросах
Никол Пашинян заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в продолжении участия в Евразийском экономическом союзе.
«Эта встреча – очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений, и после выборов – хороший повод, как говорится, сверить часы», – сказал Пашинян.
Армянский премьер признал наличие некоторых проблемных вопросов в последнее время, но подтвердил неизменность курса. «Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе», – заявил он.
Пашинян также отметил, что Ереван заинтересован в плановой работе механизмов, предусмотренных договором о ЕАЭС, и выразил надежду на решение конкретных вопросов по итогам переговоров.
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в Европейский союз (ЕС). Лидеры стран подчеркнули, что поддерживают скорейшее проведение общенационального референдума о вступлении Армении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Партия Пашиняна одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня. 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения сейчас выбирает свой путь. По его словам, выбор Еревана очень важен для России, поскольку две страны являются соседями на протяжении многих столетий.