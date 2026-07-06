Пашинян: Армения заинтересована в участии в ЕАЭС

«Появились некоторые проблемные вопросы, и я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС», – сказал он (цитата по «Sputnik Армения»).