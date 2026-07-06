Пашинян: Армения заинтересована в участии в ЕАЭС
Армения заинтересована в развитии отношений с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
«Появились некоторые проблемные вопросы, и я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС», – сказал он (цитата по «Sputnik Армения»).
По словам Пашиняна, Армения также рассчитывает на дальнейшую работу механизмов, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, в плановом режиме. Он выразил мнение, что это в интересах дальнейшего развития союза.
1 июля Мишустин провел телефонные переговоры с Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе диалога главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Как уточнили в российском кабмине, основное внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.
24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны. По его словам, выбор Еревана очень важен для России, поскольку две страны являются соседями на протяжении многих столетий. При этом представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС для Армении является более выгодным, так как обеспечивает экономический рост и стабильность.