Мишустин провел встречу с Пашиняном на выставке «Иннопром»

6 июля Пашинян прилетел в Россию с рабочим визитом. Участие Пашиняна в «Иннопроме-2026» анонсировала пресс-служба правительства Армении. Тогда же отмечалось, что в рамках выставки в Екатеринбурге ожидается его встреча с Мишустиным.