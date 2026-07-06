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Мишустин провел встречу с Пашиняном на выставке «Иннопром»

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с коллегой из Армении Николом Пашиняном в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, передает «РИА Новости».

Со стороны России на встрече также присутствуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев, главы РЖД Олег Белозеров и Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, в делегации состоят замглавы МИДа Михаил Галузин, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, замминистра транспорта Алексей Шило, замминистра экономического развития Владимир Ильичев и др.

6 июля Пашинян прилетел в Россию с рабочим визитом. Участие Пашиняна в «Иннопроме-2026» анонсировала пресс-служба правительства Армении. Тогда же отмечалось, что в рамках выставки в Екатеринбурге ожидается его встреча с Мишустиным.

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