Пашинян прилетел в Россию с рабочим визитом

Партия Пашиняна одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня. После этого семь оппозиционных политических объединений обратились в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования недействительными. Но 4 июля суд отказался удовлетворить иск и оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии от 14 июня об итогах парламентских выборов. Как заявил председатель суда Арман Диланян, постановление является окончательным и вступило в законную силу с момента публикации.