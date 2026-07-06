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Пашинян прилетел в Россию с рабочим визитом

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет главы армянского правительства приземлился в Екатеринбурге, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Я прибыл в Екатеринбург, Россия, с рабочей поездкой», – написал Пашинян.

Судя по опубликованному видео, у трапа самолета премьер-министра встретили женщины в национальных костюмах с традиционным хлебом-солью.

До этого пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашинян примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026». В рамках визита также запланирована его встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Партия Пашиняна одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня. После этого семь оппозиционных политических объединений обратились в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования недействительными. Но 4 июля суд отказался удовлетворить иск и оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии от 14 июня об итогах парламентских выборов. Как заявил председатель суда Арман Диланян, постановление является окончательным и вступило в законную силу с момента публикации.

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