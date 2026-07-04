Конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Армении отказался признавать недействительными результаты парламентских выборов, пишет Sputnik Армения. Как заявил председатель КС Арман Диланян, решение Центризбиркома от 14 июня об итогах голосования оставлено в силе. По его словам, постановление является окончательным и вступает в законную силу с момента опубликования.