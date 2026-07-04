Конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов
Конституционный суд Армении отказался признавать недействительными результаты парламентских выборов, пишет Sputnik Армения. Как заявил председатель КС Арман Диланян, решение Центризбиркома от 14 июня об итогах голосования оставлено в силе. По его словам, постановление является окончательным и вступает в законную силу с момента опубликования.
Рассмотрение обращений оппозиционных партий заняло почти неделю – с 26 июня по 1 июля, после чего судьи удалились для вынесения решения.
19 июня семь политических объединений – «Сильная Армения», «Процветающая Армения», «Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, порядок», «Союз защитников демократии ради Республики» и «Новая сила» – подали в Конституционный суд коллективный иск с требованием аннулировать результаты голосования.
Представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян заявил, что итоги голосования не могут служить основанием для формирования легитимной и пользующейся доверием народа власти.
Выборы в Армении прошли 7 июня. По официальным данным ЦИК, в новый состав Национального собрания прошли три политические силы. Партия «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов (726 819 избирателей), блок «Сильная Армения» – 23,27% (340 060), блок «Армения» – 9,92% (144 983). Партия «Процветающая Армения», долгое время претендовавшая на прохождение в парламент, остановилась на отметке 3,99% (58 287 голосов), не сумев преодолеть 4%-ный барьер.
Распределение мандатов выглядит следующим образом: «Гражданский договор» получил 64 места, «Сильная Армения» – 29, «Армения» – 12. Правящая партия сохранила большинство, но не получила конституционного – то есть не имеет возможности вносить изменения в Основной закон без поддержки других фракций.
8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли под беспрецедентным давлением на оппозицию и вмешательством Запада. По ее словам, итоги голосования не дали правящей партии монополии на власть.